2020-07-22T09:06:14+03:00
Происшествия

В Омской области рецидивист расстрелял кафе и магазин

После ЧП он попытался утопить ружье в озере
Анна МИКУЛА
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Фото: УМВД России по Омской областиФото: УМВД России по Омской областиФото: vk.com
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Неприятный инцидент произошел накануне вечером в Таре. Первыми о случившемся рассказали в соцсетях местные жители.

Позже выяснилось, что 48-летний мужчина зачем-то открыл стрельбу из охотничьего ружья по двум киоскам – магазину и кафе. К счастью, люди во После случившегося тарчанин отправился на озеро Петровское и попытался утопить оружие, из которого стрелял. Но его успели задержать.

Фото: УМВД России по Омской области Фото: vk.com

Фото: УМВД России по Омской областиФото: vk.com

– Предварительно установлено, что мужчина произвел выстрелы из незарегистрированного охотничьего ружья ИЖ-12, которое он хранил после смерти отца. К моменту задержания орудие преступления он успел утопить в озере. Кроме того, дома у фигуранта изъято зарегистрированное ружье ТОЗ-34, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия».

Дебоширу грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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