В Омской области разрушили памятный знак, установленный в честь актера Михаила Ульянова

22 Июль 2020 2020-07-22T08:34:43+03:00

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8 октября 2011 года омские эндуристы (спортсмены, катающиеся на мотоциклах по бездорожью) установили памятный знак в честь нашего выдающегося земляка Михаила Ульянова. На табличке значилось, что в этом месте находится самая высокая точка Омской области.

Вернувшись туда спустя 11 лет, мотоциклисты были неприятно удивлены - то таблички были отломлены большие куски.

- Куда мы катимся? - недоумевают спортсмены в соцсетях. - Ну скажите, для чего вы ломаете подобные знаки, установленные не вами? Если хотите оставить свой след, так наоборот, придумайте и создайте что-нибудь! И вас запомнят и будут вспоминать! А нам, омичам, наоборот, необходимо гордиться, что у нас существуют подобные знаки!

Впрочем, комментаторы под постом предполагают, что знак мог разрушиться и по естественным причинам - например, от сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU