2020-07-22T08:34:43+03:00
Общество

В Омской области разрушили памятный знак, установленный в честь актера Михаила Ульянова

Неизвестные его зачем-то разломали
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Владислав ЕщенкоФото: Владислав ЕщенкоФото: vk.com
Изменить размер текста:

8 октября 2011 года омские эндуристы (спортсмены, катающиеся на мотоциклах по бездорожью) установили памятный знак в честь нашего выдающегося земляка Михаила Ульянова. На табличке значилось, что в этом месте находится самая высокая точка Омской области.

Вернувшись туда спустя 11 лет, мотоциклисты были неприятно удивлены - то таблички были отломлены большие куски.

- Куда мы катимся? - недоумевают спортсмены в соцсетях. - Ну скажите, для чего вы ломаете подобные знаки, установленные не вами? Если хотите оставить свой след, так наоборот, придумайте и создайте что-нибудь! И вас запомнят и будут вспоминать! А нам, омичам, наоборот, необходимо гордиться, что у нас существуют подобные знаки!

Впрочем, комментаторы под постом предполагают, что знак мог разрушиться и по естественным причинам - например, от сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Росприроднадзор не выявил превышений выбросов сероводорода омским водоканалом
Соцсети: В Омске взорвался банкомат
«Сейчас задача выявить виновников»: Губернатор пообещал восстановить подачу воды в омские села, где объявили режим ЧС
В Омске очевидцы устроили погоню за виновником ДТП
Омичи пожаловались на Пушкинское кладбище, заваленное мусором
Стала известна десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области
Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кировском округе
Главным дорожником в Омской области стала женщина
ЕГЭ закончился, время поступать в ВУЗ
Спасатели приходят на помощь
Онлайн сервисы для абитуриентов
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
В Омске оштрафовали предприятие, травившее жителей выбросами
Информация для абитуриентов! Как выбрать специальность?
Медиация бережет ваше время!
Плюсы «сельской» прописки
Один погибший и двое покалеченных: на омской трассе произошло страшное ДТП
В Омской области рецидивист расстрелял кафе и магазин
В Омской области разрушили памятный знак, установленный в честь актера Михаила Ульянова
Московский скульптор создал памятник прославившему Омск музыканту Егору Летову
В Омске на детскую площадку поставили киоски
Любимое омичами озеро закрыли на карантин
Уже 54 умерших: Число жертв коронавируса в Омской области продолжает расти
Стало известно, почему в Омске воют сирены
Обвиняемых в обрушении казармы в Омске выпустили из СИЗО
Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии