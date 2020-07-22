Московский скульптор создал памятник прославившему Омск музыканту Егору Летову

22 Июль 2020 2020-07-22T08:20:35+03:00

Где он будет установлен, пока не известно

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Скульптор из Москвы Михаил Баскаков заканчивает работу над памятником лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову. Снимками того, что получилось, он поделился на своей странице в Twitter.

Впрочем, комментаторы восприняли работу неоднозначно. В частности поклонников Летова удивило, что художник одарил его впечатляющим прессом. А всем, кто хоть немного знаком с биографией омского музыканта, известно, что он уж точно был далек от спорта.

– Это образ Егора Летова такой, каким я его себе представляю. Да, я понимаю, что он был против памятников, но это уже не его поле деятельности, мы уже делаем не то, что он хотел, а то, что хотим мы, – цитирует Баскакова телеграм-канал «Подъем».

Также сообщается, что скульптуру Летова автор создал исключительно на собственные средства. Где планируют установить работу, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU