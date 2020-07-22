Московский скульптор создал памятник прославившему Омск музыканту Егору Летову
Скульптор из Москвы Михаил Баскаков заканчивает работу над памятником лидеру «Гражданской обороны» Егору Летову. Снимками того, что получилось, он поделился на своей странице в Twitter.
Впрочем, комментаторы восприняли работу неоднозначно. В частности поклонников Летова удивило, что художник одарил его впечатляющим прессом. А всем, кто хоть немного знаком с биографией омского музыканта, известно, что он уж точно был далек от спорта.
– Это образ Егора Летова такой, каким я его себе представляю. Да, я понимаю, что он был против памятников, но это уже не его поле деятельности, мы уже делаем не то, что он хотел, а то, что хотим мы, – цитирует Баскакова телеграм-канал «Подъем».
Также сообщается, что скульптуру Летова автор создал исключительно на собственные средства. Где планируют установить работу, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU