2020-07-22T07:54:21+03:00
Общество

Любимое омичами озеро закрыли на карантин

Из-за вспышки коронавируса там ввели ограничения
Станислав МУХИН
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В Казахстане сейчас ужесточают меры карантина.В Казахстане сейчас ужесточают меры карантина.Фото: ВКонтакте
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В соседнем Казахстане ухудшается эпидемиологическая ситуация. Количество случае коронавируса резко пошло вверх. Из-за этого власти вводят карантин и другие ограничительные меры. Закрывают для посещения туристов и озеро Боровое - это один из любимых и самых доступных для омичей курортов. О карантине заявили в управлении туризма Акмолинской области Казахстана, где и находится водоем.

- При въезде в туристские зоны по периметру будут установлены блокпосты и ограничено движение автотранспорта, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Туристы, прибывшие ранее, останутся в гостиницах и на объектах санаторно-курортного назначения. Лицам, находящимся в курортных зонах на отдыхе, необходимо соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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