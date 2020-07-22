Любимое омичами озеро закрыли на карантин

22 Июль 2020 2020-07-22T07:54:21+03:00

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В соседнем Казахстане ухудшается эпидемиологическая ситуация. Количество случае коронавируса резко пошло вверх. Из-за этого власти вводят карантин и другие ограничительные меры. Закрывают для посещения туристов и озеро Боровое - это один из любимых и самых доступных для омичей курортов. О карантине заявили в управлении туризма Акмолинской области Казахстана, где и находится водоем.

- При въезде в туристские зоны по периметру будут установлены блокпосты и ограничено движение автотранспорта, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Туристы, прибывшие ранее, останутся в гостиницах и на объектах санаторно-курортного назначения. Лицам, находящимся в курортных зонах на отдыхе, необходимо соблюдать масочный режим и правила социального дистанцирования. Отельерам запрещается вести прием заявок на бронирование.

ИСТОЧНИК KP.RU