2020-07-22T07:14:45+03:00
Общество

Стало известно, почему в Омске воют сирены

Местных жителей просят сохранять спокойствие
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Сегодня, 22 июля, на территории нашего региона с 10.00 до 10.05 будут запущены электросирены с серией речевых сообщений: «Внимание! Проверка системы оповещения».

– Убедительная просьба к жителям и гостям Омской области соблюдать спокойствие при проведении проверки системы экстренного оповещения населения, – призывает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – Напомним, что по сообщению Министерства региональной безопасности Омской области, системы оповещения включаются для проведения плановых тренировок по гражданской обороне либо тогда, когда будет существовать угроза или возникнет экстремальная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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