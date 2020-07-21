2020-07-21T14:41:49+03:00
Общество

Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии

Владельцу этой точки общепита грозит штраф
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии.Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Областной Роспотребнадзор после жалоб омичей заинтересовался деятельностью одной из омских шаурменных. Посетители рассказали, что в заведении царит антисанитария.

Как рассказала «12 каналу» главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Омской области Лариса Нуждина, средства дезинфекции были разлиты в прозрачные емкости, поэтому их невозможно было идентифицировать. Кроме того, в заведении не обнаружились бумаги, подтверждающие проведение влажной уборки с интервалом 2-3 часа с использованием средств дезинфекции.

За нарушение владельцу точки общепита грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Дело передано в суд. Как отметили в ведомстве, рейды проходят регулярно, за последний месяц было выявлено 119 нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии
Пьяный омич пытался прорваться в кафе, угрожая сотрудникам осколком бутылки
В Омской области прямо в поле умер тракторист
«Матч ТВ» запустил акцию #МояОлимпиада80
Стало известно, на каком месте с рейтинге по уровню жизни оказался Омск
Появилось видео тушения серьезного пожара возле метромоста в Омске
В ХК «Авангард» подтвердили вспышку коронавируса в команде
Омич убил обозвавшего его соседа
В омском парке утонул еще один человек
СМИ: Вслед за Шумаковым коронавирус найден почти у 20 игроков «Авангарда»
Омичи сняли на видео, как из раскопанной посреди дороги ямы вырываются струи воды с камнями
На видео попал густой столб дыма, поднимающийся за метромостом в Омске
В Омской области пьяные водителя отправили сразу два авто в кювет
В чем опасность жилищных сделок, заключенных в простой письменной форме
Упорный омич, которого в общей сложности лишили прав на 13 лет, снова сел за руль пьяным
Валентин Коробков, ведущий шоу «Битва дизайнеров» на ТНТ: «Очень скучаю по нашим сибирским людям, по их доброте, простоте и умению радоваться мелочам»
В омской мэрии ищут глав двух департаментов на зарплату от 56 тысяч
В «Росводоканал Омск» робот информирует о долгах