Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии

21 Июль 2020 2020-07-21T14:41:49+03:00

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Областной Роспотребнадзор после жалоб омичей заинтересовался деятельностью одной из омских шаурменных. Посетители рассказали, что в заведении царит антисанитария.

Как рассказала «12 каналу» главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Омской области Лариса Нуждина, средства дезинфекции были разлиты в прозрачные емкости, поэтому их невозможно было идентифицировать. Кроме того, в заведении не обнаружились бумаги, подтверждающие проведение влажной уборки с интервалом 2-3 часа с использованием средств дезинфекции.

За нарушение владельцу точки общепита грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Дело передано в суд. Как отметили в ведомстве, рейды проходят регулярно, за последний месяц было выявлено 119 нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU