2020-07-21T14:21:42+03:00
Происшествия

Пьяный омич пытался прорваться в кафе, угрожая сотрудникам осколком бутылки

Мужчина огорчился, что ему не разрешили пронести внутрь свое спиртное
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Чересчур ретивого посетителя кафе пришлось выдворять росгвардейцам.Чересчур ретивого посетителя кафе пришлось выдворять росгвардейцам.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В неприятной ситуации оказались сотрудники кафе, расположенного в центре Омска. Они заметили, что один из посетителей собирается распивать принесенный с собой алкоголь. Когда ему сообщили, что так делать нельзя, мужчина огорчился, от досады разбил бутылку и стал угрожать осколком окружающим.

Напуганный персонал незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали 44-ленего, ранее судимого, в том числе за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, мужчину сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи заподозрили шаурменную в антисанитарии
Пьяный омич пытался прорваться в кафе, угрожая сотрудникам осколком бутылки
В Омской области прямо в поле умер тракторист
«Матч ТВ» запустил акцию #МояОлимпиада80
Стало известно, на каком месте с рейтинге по уровню жизни оказался Омск
Появилось видео тушения серьезного пожара возле метромоста в Омске
В ХК «Авангард» подтвердили вспышку коронавируса в команде
Омич убил обозвавшего его соседа
В омском парке утонул еще один человек
СМИ: Вслед за Шумаковым коронавирус найден почти у 20 игроков «Авангарда»
Омичи сняли на видео, как из раскопанной посреди дороги ямы вырываются струи воды с камнями
На видео попал густой столб дыма, поднимающийся за метромостом в Омске
В Омской области пьяные водителя отправили сразу два авто в кювет
В чем опасность жилищных сделок, заключенных в простой письменной форме
Упорный омич, которого в общей сложности лишили прав на 13 лет, снова сел за руль пьяным
Валентин Коробков, ведущий шоу «Битва дизайнеров» на ТНТ: «Очень скучаю по нашим сибирским людям, по их доброте, простоте и умению радоваться мелочам»
В омской мэрии ищут глав двух департаментов на зарплату от 56 тысяч
В «Росводоканал Омск» робот информирует о долгах