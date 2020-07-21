Пьяный омич пытался прорваться в кафе, угрожая сотрудникам осколком бутылки
Мужчина огорчился, что ему не разрешили пронести внутрь свое спиртное
Чересчур ретивого посетителя кафе пришлось выдворять росгвардейцам.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В неприятной ситуации оказались сотрудники кафе, расположенного в центре Омска. Они заметили, что один из посетителей собирается распивать принесенный с собой алкоголь. Когда ему сообщили, что так делать нельзя, мужчина огорчился, от досады разбил бутылку и стал угрожать осколком окружающим.
Напуганный персонал незамедлительно воспользовался тревожной кнопкой.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали 44-ленего, ранее судимого, в том числе за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, мужчину сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU