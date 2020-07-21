В Омской области прямо в поле умер тракторист
Трагедия случилось возле села Становка Большеуковского района. Местные жители под вечер заметили трактор, который несколько часов без движения стоял посреди поля. Подойдя ближе, очевидцы поняли, в чем дело. В кабине находился тракторист. К сожалению, на тот момент он уже не подавал признаков жизни спасти его не удалось.
В пресс-службе регионального СУ СК сообщают, что прибывший на место криминалист следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружил. Окончательно причины гибели 48-летнего мужчина можно будет установить после заключения патологоанатома.
Не исключено, что трактористу, работавшему целый день под палящим солнцем, стало плохо из-за жары.
ИСТОЧНИК KP.RU