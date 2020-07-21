В Омской области прямо в поле умер тракторист

21 Июль 2020 2020-07-21T14:04:48+03:00

Не исключено, что трактористу, работавшему целый день под палящим солнцем, стало плохо из-за жары. Фото: Борис КОКУРИН

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Трагедия случилось возле села Становка Большеуковского района. Местные жители под вечер заметили трактор, который несколько часов без движения стоял посреди поля. Подойдя ближе, очевидцы поняли, в чем дело. В кабине находился тракторист. К сожалению, на тот момент он уже не подавал признаков жизни спасти его не удалось.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщают, что прибывший на место криминалист следов насильственной смерти на теле умершего не обнаружил. Окончательно причины гибели 48-летнего мужчина можно будет установить после заключения патологоанатома.

Не исключено, что трактористу, работавшему целый день под палящим солнцем, стало плохо из-за жары.

ИСТОЧНИК KP.RU