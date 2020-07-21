Стало известно, на каком месте с рейтинге по уровню жизни оказался Омск

21 Июль 2020 2020-07-21T13:50:24+03:00

Тем временем на первых строках предсказуемо расположились Санкт-Петербург и Москва

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Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. «Претендентов» оценивали по 11 критериям – от благосостояния населения до климата.

В лидерах предсказуемо оказались Санкт-Петербург (7 баллов) и Москва (6,1 балла). Также в топ-5 вошли Белгородская, Московская и Воронежская области.

Хуже всех, согласно данным аналитиков дела обстоят у жителей республики Тыва, Карачаево-Черкесии, Алтай, Еврейской АО, Калмыкии, Ингушетии и Хакасии.

Омская область набрала чуть больше баллов (2,61), однако также находится почти в самом конце списка.

Фото: РБК

ИСТОЧНИК KP.RU