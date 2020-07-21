Стало известно, на каком месте с рейтинге по уровню жизни оказался Омск
Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) по заказу РБК подготовило рейтинг российских регионов за 2019 год по качеству жизни населения. «Претендентов» оценивали по 11 критериям – от благосостояния населения до климата.
В лидерах предсказуемо оказались Санкт-Петербург (7 баллов) и Москва (6,1 балла). Также в топ-5 вошли Белгородская, Московская и Воронежская области.
Хуже всех, согласно данным аналитиков дела обстоят у жителей республики Тыва, Карачаево-Черкесии, Алтай, Еврейской АО, Калмыкии, Ингушетии и Хакасии.
Омская область набрала чуть больше баллов (2,61), однако также находится почти в самом конце списка.
Фото: РБК
ИСТОЧНИК KP.RU