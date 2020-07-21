Появилось видео тушения серьезного пожара возле метромоста в Омске
Внимание омичей, проезжавших сегодня, 21 июля, в районе метромоста, привлекли клубы густого черного дыма, которые поднимались на территории частного сектора.
Как выяснилось, там горел один из домов. Ехать туда пришлось не только пожарным, но и звену газодымозащитной службы. Когда первая машина прибыла на место здание площадью 120 кв. метров уже полностью было охвачено огнем.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 16.00 пожар удалось потушить.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Пожар на улице Островской.Видео: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU