2020-07-21T13:37:25+03:00
Происшествия

Появилось видео тушения серьезного пожара возле метромоста в Омске

Столб дыма был виден за километры от места ЧП [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Внимание омичей, проезжавших сегодня, 21 июля, в районе метромоста, привлекли клубы густого черного дыма, которые поднимались на территории частного сектора.

Как выяснилось, там горел один из домов. Ехать туда пришлось не только пожарным, но и звену газодымозащитной службы. Когда первая машина прибыла на место здание площадью 120 кв. метров уже полностью было охвачено огнем.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, в 16.00 пожар удалось потушить.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Пожар на улице Островской.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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