Омич убил обозвавшего его соседа

21 Июль 2020 2020-07-21T13:18:16+03:00

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На пустыре в микрорайоне Загородный обнаружили труп 33-летнего мужчины. Преступление раскрыли довольно быстро, и сделать это помогла служебная собака. Правда, как именно она это сделала, не уточняется. Вероятно, пес привел правоохранителей по запаху к предполагаемому преступнику.

Им оказался 26-летний рецидивист, живущий по соседству с убитым.

– По версии следствия, между подозреваемым и потерпевшим сложились неприязненные отношения. Поздно вечером находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, встретив на улице соседа, в ответ на нецензурную брань последнего, жестоко избил его, причинив тяжелую черепно-мозговую травму, от которой потерпевший скончался на месте, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, допрашиваются свидетели и очевидцы, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU