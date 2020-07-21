2020-07-21T12:49:44+03:00
Происшествия

В омском парке утонул еще один человек

Новой жертвой стала 33-летняя женщина
Анна МИКУЛА
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В Омской области с начала сезона утонули уже 60 человек.В Омской области с начала сезона утонули уже 60 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Этим летом как никогда раньше в Омской области много происходит много несчастных случаев на воде. Только за минувшую неделю погибли 20 человек. И вот новая жертва - на озере в парке имени 30-летия ВЛКСМ утонула 33-летняя женщина.

В пресс-службе областного СУ СК сообщают, что трагедия случилась 19 июля примерно в 23 часа. По предварительным данным, следов криминальной причины смерти на теле не обнаружено. Окончательно причины и обстоятельства установят по окончании проверки.

Напомним, ранее в парке Победы также в озере утонул еще один человек. Умершему молодому человеку было 28 лет. С начала сезона в регионе погибли на водоемах уже 60 человек, в том числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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