В омском парке утонул еще один человек

21 Июль 2020 2020-07-21T12:49:44+03:00

В Омской области с начала сезона утонули уже 60 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Этим летом как никогда раньше в Омской области много происходит много несчастных случаев на воде. Только за минувшую неделю погибли 20 человек. И вот новая жертва - на озере в парке имени 30-летия ВЛКСМ утонула 33-летняя женщина.

В пресс-службе областного СУ СК сообщают, что трагедия случилась 19 июля примерно в 23 часа. По предварительным данным, следов криминальной причины смерти на теле не обнаружено. Окончательно причины и обстоятельства установят по окончании проверки.

Напомним, ранее в парке Победы также в озере утонул еще один человек. Умершему молодому человеку было 28 лет. С начала сезона в регионе погибли на водоемах уже 60 человек, в том числе 11 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU