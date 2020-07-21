Омичи сняли на видео, как из раскопанной посреди дороги ямы вырываются струи воды с камнями

21 Июль 2020 2020-07-21T12:37:20+03:00

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Незапланированный гейзер забил на проспекте Карла Маркса в районе железнодорожного вокзала. Правда, местные жители совсем не рады такому рукотворному «чуду». От импровизированного фонтана вместе со струями воды со все стороны разлетались песок, грязь и камни. Водителям приходилось лавировать, чтобы все это не прилетело в них.

При этом коммунальщики раскопали новую дорогу, которую отремонтировали лишь в прошлом году. Очевидцы рассказывают, что такие ЧП происходят на этом участке регулярно, а сейчас вода из-под земли бежала уже целую неделю. Комментаторы в паблике «Аварийный Омск» предполагают, что во время ремонта на трубы ставят некачественные заплатки.

– Какие заплатки?! В свищ вбивают что-то типа березового черенка, и вся любовь, – рассказывает один из подписчиков. – Самое странное, рядом с местом, где вбит березовый кол, даже в земле уже нет течи, но может рядом рвануть. Я такую картину раньше наблюдал на улице Доватора. Там лет десять назад шестисотку стальную каждую неделю раскапывали и вбивали чепик. Труба выглядела как ежик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791725" frameborder="0"></iframe> Гейзер на проспекте Маркса. Омск.Видео: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU