2020-07-21T12:37:20+03:00
Происшествия

Омичи сняли на видео, как из раскопанной посреди дороги ямы вырываются струи воды с камнями

Очевидцы рассказывают, что трубу там прорывает очень часто [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: «Аварийный Омск»Фото: «Аварийный Омск»Фото: vk.com
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Незапланированный гейзер забил на проспекте Карла Маркса в районе железнодорожного вокзала. Правда, местные жители совсем не рады такому рукотворному «чуду». От импровизированного фонтана вместе со струями воды со все стороны разлетались песок, грязь и камни. Водителям приходилось лавировать, чтобы все это не прилетело в них.

При этом коммунальщики раскопали новую дорогу, которую отремонтировали лишь в прошлом году. Очевидцы рассказывают, что такие ЧП происходят на этом участке регулярно, а сейчас вода из-под земли бежала уже целую неделю. Комментаторы в паблике «Аварийный Омск» предполагают, что во время ремонта на трубы ставят некачественные заплатки.

– Какие заплатки?! В свищ вбивают что-то типа березового черенка, и вся любовь, – рассказывает один из подписчиков. – Самое странное, рядом с местом, где вбит березовый кол, даже в земле уже нет течи, но может рядом рвануть. Я такую картину раньше наблюдал на улице Доватора. Там лет десять назад шестисотку стальную каждую неделю раскапывали и вбивали чепик. Труба выглядела как ежик.

Гейзер на проспекте Маркса. Омск.Видео: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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