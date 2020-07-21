На видео попал густой столб дыма, поднимающийся за метромостом в Омске
Омичей напугал столб густого черного дыма, поднимающегося с территории, расположенной за метромостом. Очевидцы рассказывают, что его видно даже издалека. Как выяснилось, пожар произошел в частном секторе.
– В 13.34 поступило сообщение о пожаре в кировском округе города Омска по улице Островской, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнём горел частный дом, создалась угроза перехода огня на соседние строения. Площадь пожара 120 квадратных метров. Для работы в непригодной для дыхания среде было создано одно звено газодымозащитников которое людей в доме не обнаружило. В 14.20 была объявлена локализация пожара в 14.29 было ликвидирована открытое горение. От МЧС России к тушению привлечены 33 человека личного состава и шесть единиц техники.
Фото: «Аварийный Омск»
Пожар за метромостом.Видео: «Аварийный Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU