На видео попал густой столб дыма, поднимающийся за метромостом в Омске

21 Июль 2020 2020-07-21T12:03:47+03:00

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Омичей напугал столб густого черного дыма, поднимающегося с территории, расположенной за метромостом. Очевидцы рассказывают, что его видно даже издалека. Как выяснилось, пожар произошел в частном секторе.

– В 13.34 поступило сообщение о пожаре в кировском округе города Омска по улице Островской, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнём горел частный дом, создалась угроза перехода огня на соседние строения. Площадь пожара 120 квадратных метров. Для работы в непригодной для дыхания среде было создано одно звено газодымозащитников которое людей в доме не обнаружило. В 14.20 была объявлена локализация пожара в 14.29 было ликвидирована открытое горение. От МЧС России к тушению привлечены 33 человека личного состава и шесть единиц техники.

Фото: «Аварийный Омск»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791702" frameborder="0"></iframe> Пожар за метромостом.Видео: «Аварийный Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU