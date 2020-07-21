2020-07-21T11:53:35+03:00
Происшествия

В Омской области пьяные водителя отправили сразу два авто в кювет

Аварии случились в Называевском и Тарском районе
Анна МИКУЛА
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Фото: Госавтоинспекция Омской областиФото: Госавтоинспекция Омской области
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Сразу два серьезных ДТП по вине пьяных водителей случились за сутки в Омской области.

Первая авария произошла в Называевском районе. 29-летний водитель на «Рено» не справился с управлением, и в районе 1 км дороги Называевск–Гагаринка машина улетела в кювет и перевернулась. Помощь медиков потребовалась его 36-летней пассажирке.

Аналогичное происшествие случилось и в Тарском районе. Рано утром на дороге Тара–Колосовка 33-летний водитель отправил на обочину свою «девятку». Любителя выпить за рулем с травмами увезли в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Фото: Госавтоинспекция Омской области

– В обоих случаях водители транспортных средств находились за рулем в состоянии опьянения. В отношении нерадивых автомобилистов составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествий будут установлены в ходе проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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