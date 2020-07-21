Упорный омич, которого в общей сложности лишили прав на 13 лет, снова сел за руль пьяным
Не поддающимся перевоспитанию оказался житель Саргатского района. Мужчину уже восемь раз ловили за пьяную езду. Начиная с 2009 года его суммарно лишили прав на 12 лет и 10 месяцев.
Но упорный сельчанин продолжил испытывать судьбу и снова попался пьяным за рулем. По традиции от медосвидетельствования он отказался, а это означает автоматическое признание вины.
– Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, сроком на 2 года сверх ранее неисполненного административного наказания.
Если нарушитель и дальше продолжит играть с фортуной, ему грозит уже вполне реальный срок в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU