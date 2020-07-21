На видео попало спасение омички, попавшей в беду в горах в районе Красной Поляны
Благополучно закончилось приключение, в которое в Краснодарском крае попала 33-летняя омичка. Она в составе группы отправилась в поход по маршруту № 8 Кавказского государственного природного биосферного заповедника. Карабкаясь в гору, женщина упала и сильно повредила ногу. По предварительным данным, у нее произошел разрыв крестообразных связок колена. Дальше идти она не могла.
Гид вызвал спасателей. Из-за метеоусловий добраться на вертолете до места происшествия они не смогли. Им пришлось идти пешком 6 км по горной тропе, а потом обратно нести пострадавшую на носилках.
– Медик отряда оказала ей необходимую помощь, после чего спасатели на специальных носилках транспортировали туристку до грунтовой дороги, – сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России. – Далее пострадавшую на служебном автомобиле отвезли в городскую больницу поселка Красная Поляна, где передали в приемный покой.
Спасение омички в Краснодарском крае.Видео: ЮРПСО МЧС России
ИСТОЧНИК KP.RU