В Омске горели фура и «Мерседес»
Сразу два серьезных ЧП случились в Омске за сутки.
Сначала загорелась легковушка. Когда владелец, это обнаружил, его «ласточка» догорала спасти ее не удалось.
– Ищу свидетелей поджога автомобиля «Мерседес Е190» на улице Труда, 35 в гаражном кооперативе, – хозяин сгоревшего авто Роман Понамарев. – пишет в соцсетях случилось это 21.07.2020 приблизительно с 2 до 4 часов утра, очень прошу помочь.
Другой инцидент произошел на Левом берегу. Там внезапно вспыхнула кабина фуры. К счастью, все закончилось с минимальными потерями.
– В 5 утра произошло возгорание фуры на Волгоградской около штрафстоянки. Благодаря умелым действиям сотрудников ДПС И МЧС пожар был быстро потушен, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» анонимный автор.
ИСТОЧНИК KP.RU