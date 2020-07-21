В Омске горели фура и «Мерседес»

21 Июль 2020 2020-07-21T09:38:46+03:00

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Сразу два серьезных ЧП случились в Омске за сутки.

Сначала загорелась легковушка. Когда владелец, это обнаружил, его «ласточка» догорала спасти ее не удалось.

– Ищу свидетелей поджога автомобиля «Мерседес Е190» на улице Труда, 35 в гаражном кооперативе, – хозяин сгоревшего авто Роман Понамарев. – пишет в соцсетях случилось это 21.07.2020 приблизительно с 2 до 4 часов утра, очень прошу помочь.

Другой инцидент произошел на Левом берегу. Там внезапно вспыхнула кабина фуры. К счастью, все закончилось с минимальными потерями.

– В 5 утра произошло возгорание фуры на Волгоградской около штрафстоянки. Благодаря умелым действиям сотрудников ДПС И МЧС пожар был быстро потушен, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» анонимный автор.

ИСТОЧНИК KP.RU