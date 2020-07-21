2020-07-21T08:37:44+03:00
Общество

На видео попал омич, купающийся в Иртыше в противогазе

Необычную картину наблюдали на Центральном пляже [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: скриншот видео «ЧП Омск»Фото: скриншот видео «ЧП Омск»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Омичей, загоравших на Центральном пляже в Омске удивил и позабавил необычный купальщик.

– Как известно, в Омске, до сих пор полностью не снят режим самоизоляции. Молодой омич решил, что это не повод отказаться от купания в Иртыше, процедуры полезной во всех отношениях. Он смело зашел в воду в противогазе, на пляже Центрального округа, – рассказывает автор ролика, выложенного в паблике «ЧП Омск".

Впрочем, в свете того, что воду в Иртыше уже долгие годы признают очень грязной и непригодной для купания, экипировка омича выглядит не такой уж и абсурдной. Это, скорее, банальная мера предосторожности. Если ситуация со всевозможными ядовитыми выбросами в городе продолжится, то противогаз и вовсе может стать привычной экипировкой омича.

Омск. Купание в противогазе.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн сервисы для абитуриентов
Спасатели приходят на помощь
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
«Носите маски!»: Главный санитарный врач заявил, что в борьбе с COVID-19 многое зависит от омичей
В Омске горели фура и «Мерседес»
На видео попал омич, купающийся в Иртыше в противогазе
Жуткое лето: с начала сезона в Омской области из окон выпали уже 13 детей
Омич накинулся с ножом на соседа, не обработавшего картофель от вредителей
«Ситуация развивается не так, как хотелось бы»: Роспотребнадзор - о пандемии коронавируса в Омске
Омского маршрутчика, требовавшего с пассажиров наличные, наказали
Омичи почти неделю дышали ядовитыми выбросами
Клиенты Tele2 могут купить SIM-карты на Wildberries
Вредные импортные фрукты и овощи не пустили через границу
Сериал «Мылодрама» вышел на Amazon
За неделю в Омской области утонули 20 человек, в том числе - трое детей
В Омске решили пока не переходить к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Масочный режим в Омской области продлили сразу до 1 сентября
Областные чиновники объяснили, почему исилькульцы вынуждены сидеть без питьевой воды в +36