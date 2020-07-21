На видео попал омич, купающийся в Иртыше в противогазе

21 Июль 2020 2020-07-21T08:37:44+03:00

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Омичей, загоравших на Центральном пляже в Омске удивил и позабавил необычный купальщик.

– Как известно, в Омске, до сих пор полностью не снят режим самоизоляции. Молодой омич решил, что это не повод отказаться от купания в Иртыше, процедуры полезной во всех отношениях. Он смело зашел в воду в противогазе, на пляже Центрального округа, – рассказывает автор ролика, выложенного в паблике «ЧП Омск".

Впрочем, в свете того, что воду в Иртыше уже долгие годы признают очень грязной и непригодной для купания, экипировка омича выглядит не такой уж и абсурдной. Это, скорее, банальная мера предосторожности. Если ситуация со всевозможными ядовитыми выбросами в городе продолжится, то противогаз и вовсе может стать привычной экипировкой омича.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791636" frameborder="0"></iframe> Омск. Купание в противогазе.Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU