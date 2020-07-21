На видео попал омич, купающийся в Иртыше в противогазе
Омичей, загоравших на Центральном пляже в Омске удивил и позабавил необычный купальщик.
– Как известно, в Омске, до сих пор полностью не снят режим самоизоляции. Молодой омич решил, что это не повод отказаться от купания в Иртыше, процедуры полезной во всех отношениях. Он смело зашел в воду в противогазе, на пляже Центрального округа, – рассказывает автор ролика, выложенного в паблике «ЧП Омск".
Впрочем, в свете того, что воду в Иртыше уже долгие годы признают очень грязной и непригодной для купания, экипировка омича выглядит не такой уж и абсурдной. Это, скорее, банальная мера предосторожности. Если ситуация со всевозможными ядовитыми выбросами в городе продолжится, то противогаз и вовсе может стать привычной экипировкой омича.
Омск. Купание в противогазе.Видео: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU