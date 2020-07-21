Жуткое лето: с начала сезона в Омской области из окон выпали уже 13 детей

21 Июль 2020 2020-07-21T08:25:06+03:00

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В этом году лето испытывает омичей жарой и коронавирусом. Из-за ограничений, связанных с последним, многие местные жители вынуждены проводить отпуск дома. Люди спасаются от зноя на водоемах и массово тонут – только за прошлую неделю зафиксировано 20 смертей.

Также из-за жары люди вынуждены открывать окна и закрывать их москитными сетками. Все это огромную опасность представляет для детей. С начала сезона зафиксировано уже 13 несчастным случаев с малышами, которые упали с высоты. Очередное ЧП случилось накануне.

– 3-летний житель села Троицкое выпал из окна квартиры на 2-м этаже, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Мальчик с отцом и старшей сестрой вернулся с прогулки, и пока те находились в коридоре, забежал в комнату и забрался на подоконник с открытым окном. Ребенок с тяжелыми травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU