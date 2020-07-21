Омич накинулся с ножом на соседа, не обработавшего картофель от вредителей
Нападавший опасался, что соседские жуки съедят его урожай
Нападавший опасался, что соседские жуки съедят его урожай.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
55-летний житель деревни Новобелозеровка Таврического района чуть не зарезал своего 32-летнего соседа... из-за картошки.
По информации областного УМВД, старший из участников конфликта обработал свой огород от вредителей, а младший нет. «Бывалому» это не понравилось и он решил научить своего оппоненты жизни с ножом в руках.
В результате конфликта пострадавшего увезли в больницу с ножевым ранением груди, нападавшего - который уже был судим за убийство – в полицию. Теперь ему грозит новый срок по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU