Омского маршрутчика, требовавшего с пассажиров наличные, наказали

Маршрутчик требовал от пассажиров платить наличными.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
О неприятной ситуации, в которую попали пассажиры маршрутного такси № 54 в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, водитель автобуса категорически отказывался принимать к оплате банковские карты и требовал, чтобы ему платили 30 рублей наличными. Тех, кто отказывался это делать, выгонял из салона.
Извиняться за агрессивного маршрутчика перед потерпевшими от его хамства пришлось мэрии.
– Водителя маршрутного такси наказали за отказ принимать безналичную оплату от пассажиров. Информация передана перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров по маршруту № 54 Семыкину М. Н. для принятия соответствующих мер. С водителем была проведена беседа о правилах обслуживания пассажиров. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, – прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта Омска.