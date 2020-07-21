Омского маршрутчика, требовавшего с пассажиров наличные, наказали

Маршрутчик требовал от пассажиров платить наличными. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

О неприятной ситуации, в которую попали пассажиры маршрутного такси № 54 в соцсетях рассказали очевидцы. По их словам, водитель автобуса категорически отказывался принимать к оплате банковские карты и требовал, чтобы ему платили 30 рублей наличными. Тех, кто отказывался это делать, выгонял из салона.

Извиняться за агрессивного маршрутчика перед потерпевшими от его хамства пришлось мэрии.

– Водителя маршрутного такси наказали за отказ принимать безналичную оплату от пассажиров. Информация передана перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров по маршруту № 54 Семыкину М. Н. для принятия соответствующих мер. С водителем была проведена беседа о правилах обслуживания пассажиров. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, – прокомментировали ситуацию в департаменте транспорта Омска.