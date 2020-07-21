Омичи почти неделю дышали ядовитыми выбросами

21 Июль 2020 2020-07-21T07:28:19+03:00

В омском воздухе снова зафиксировали смертельно опасные фенол, формальдегид и угарный газ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Обь-Иртышское УГМС обнародовало данные наблюдений за состоянием воздуха.

В пятницу, 17 июля, в Советском округе обнаружили выбросы формальдегида (1,3 ПДК) и (1,1 ПДК). Жители Центрального округа дышали смесью воздуха с оксидом углерода. Содержание последнего превышало предельно допустимую концентрацию в 1,02 раза.

В субботу, 18 июля, «аромат» угарного газа добрался и до Кировского округа: ПДК оказалась превышена в 1,2 раза.

Едкий химический запах выбросов горожане были вынуждены вдыхать и почти всю прошлую неделю. 13 июля зафиксировали превышение в 2 ПДК по оксиду углерода в Центральном округе, 14 июля – 2,5 ПДК хлороводорода там же, 15 июля – 1,3 ПДК хлороводорода в Октябрьском округе. 17 июля – кроем фенола и формальдегида выявили еще и превышение содержание сероводорода (2,63 ПДК) в Советском округе, а также этилбензола (1,55 ПДК) и сероводорода (1,13 ПДК) в Октябрьском округе.

Впрочем, омичи уже скептически относятся к таким сводкам, как и к обещаниям найти и наказать виновников происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU