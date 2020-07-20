За неделю в Омской области утонули 20 человек, в том числе - трое детей

20 Июль 2020 2020-07-20T14:58:50+03:00

Людям даже грозят штрафами, но они продолжают купаться на диких пляжах [видео]

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Очень печально выглядит в этом году статистика по несчастным случаям на воде. Только за минувшую неделю в регионе утонули 20 человек, в том числе трое детей. Это очень большая цифра, практически сравнимая с числом утопленников за весь прошлый год.

Виной всему жара. Кроме того, из-за действующих в стране ограничений по коронавирусу многие проводят отпуск дома.

– Для предупреждения несчастных случаев на водоемах созданы группы из числа сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, департамента общественной безопасности администрации города Омска и народных дружинников. Всего с 17 по 19 июля в мероприятиях задействовалось более 1 000 человек, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские провели профилактические беседы с более чем 20 тысячами граждан. Стражами порядка родителям переданы 420 несовершеннолетних, которые находились вблизи водоемов без сопровождения взрослых.

Во время рейдов также обнаружили 19 новых мест несанкционированного купания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791530" frameborder="0"></iframe> Рейд полиции по диким пляжам.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU