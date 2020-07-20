2020-07-20T14:58:50+03:00
Происшествия

За неделю в Омской области утонули 20 человек, в том числе - трое детей

Людям даже грозят штрафами, но они продолжают купаться на диких пляжах [видео]
Анна МИКУЛА
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За неделю в Омской области утонули 20 местных жителей.За неделю в Омской области утонули 20 местных жителей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Очень печально выглядит в этом году статистика по несчастным случаям на воде. Только за минувшую неделю в регионе утонули 20 человек, в том числе трое детей. Это очень большая цифра, практически сравнимая с числом утопленников за весь прошлый год.

Виной всему жара. Кроме того, из-за действующих в стране ограничений по коронавирусу многие проводят отпуск дома.

– Для предупреждения несчастных случаев на водоемах созданы группы из числа сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, департамента общественной безопасности администрации города Омска и народных дружинников. Всего с 17 по 19 июля в мероприятиях задействовалось более 1 000 человек, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Полицейские провели профилактические беседы с более чем 20 тысячами граждан. Стражами порядка родителям переданы 420 несовершеннолетних, которые находились вблизи водоемов без сопровождения взрослых.

Во время рейдов также обнаружили 19 новых мест несанкционированного купания.

Рейд полиции по диким пляжам.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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