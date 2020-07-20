Масочный режим в Омской области продлили сразу до 1 сентября

20 Июль 2020 2020-07-20T14:22:15+03:00

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В понедельник, 20 июля, в Омске прошло очередное заседание оперштаба по коронавирусу. На нем должны были решить, снимать ли уже окончательно все ограничения, связанные с ковидом. Но из-за продолжающей оставаться очень напряженной ситуации с ежесуточным приростом новых зараженных с третьим этапом послаблений пока решили повременить.

– Штабом принято решение продлить режим повышенной готовности ещё на две недели, а масочный режим – до 1 сентября, – подвели итоги совещания в пресс-службе областного правительства. – Учитывая уровень заболеваемости в регионе, решили не вводить новых послаблений для бизнеса. При этом удалось сохранить уже принятые ранее решения по послаблениям.

ИСТОЧНИК KP.RU