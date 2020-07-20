Областные чиновники объяснили, почему исилькульцы вынуждены сидеть без питьевой воды в +36

20 Июль 2020 2020-07-20T14:13:30+03:00

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Жители Исилькуля, который гордо именуется городом, вынуждены ходить за водой с ведрами. По их словам, такая картина каждое лето - в самый разгар жары в их домах повсеместно отключается холодная вода.Местный миниципалитет, вроде, и обещает подвозить специальные цистерны, но график категорически не соблюдается, и люди вынуждены ждать своей порции воды по три часа на солнцепеке.

– Самое ужасное то, что это уже отрицательная закономерность: если жара, то воды нет. С мая месяца, неделями. Все уже знают, что надо всегда держать запас воды, – негодует в соцсетях местная жительница. – А как же помыться, а как же гигиена, дети? Жара сильная, пить хочется всем - и растениям, и животным. И в это время диспетчер в Исилькуле отвечает: сильный водозабор, порыв в Шараповке, в Москаленках, в Омске.... бесконечно. А то и вовсе трубку не берут. Почему в Омске и в пригородах вода есть, вода льется из крана. А в Исилькуле – нет. Неужели водопровод тает на солнце?

Ситуацию прокомментировали в областном минэнерго.

– В связи с установившейся аномально жаркой погодой на территории Омской области увеличилось водопотребление питьевой воды на полив приусадебных участков, что в свою очередь приводит к снижению давления в водопроводной сети, и конечные потребители остаются без воды, – говорится в официальном ответе ведомства. – Также имеет место использования жителями индивидуальных насосных станций, что приводит к разбалансированности системы водоснабжения. При повышении ресурсоснабжающей организацией давления в сети происходят порывы магистральной водопроводной сети. В настоящее время для урегулирования ситуации с администрацией района согласовывается график подачи воды.

График подвоза воды абонентам в город Исилькуль:

Автомобиль № 1

– Ноябрьский поселок с 10.00 до 13.00,

– ул. 1-я Северная с 14.00 до 15.00,

– ул. 2-я Северная с 15.30 до 16.30,

– ул. 3-я Северная с 17.00 до 18.00,

– ул. 4-я Северная с 18.30 до 19.30,

– ул. 5-я Северная с 20.00 до 21.00.

Автомобиль № 2

– ул. Партизанская, 60 с 10.00 до 10.30,

– ул. Деповская – Связистов с 11.00 до 12.00,

– ул. Заводская – Фурманова с 15.00 до 16.00,

– ул. Юннатов с 17.00 до 17.30,

– ул. Южная, 15 с 17.30 до 18.00,

– пер. Степной – ул. Толбухина – ул. Большевистская с 19.00 до 21.00.

Автомобиль № 3

– ул. Ленина – ул. Горького с 10.00 до 11.00,

– ул. Коммунистическая, 13 с 11.30 до 12.00,

– ул. Советская, 72, (р-н банка) с 12.30 до 14.00,

– ул. Первомайская, 67, (р-н «Магнита») с 14.30 до 16.00,

– ул. Жукова с 17.00 до 18.00,

– ул. Ленинградская, 50 (р-н мельницы) с 18.30 до 19.30,

– городок Водников с 20.00 до 21.00.

Автомобиль № 4

– ул. Ленина (р-н маг. «Лолита») с 10.00 до 11.00,

– ул. Советская, 60 – пл. Ленина с 11.30 до 12.00,

– ул. Коммунистическая, 25 (р-н памятника Солдату) с 12.30 до 14.00,

– ул. Первомайская, 77, (р-н Тепловой компании) с 14.30 до 16.00,

– ул. Парковая, (р-н налоговой инспекции) с 17.00 до 18.00,

– ул. Первомайская – Ленинградская с 18.30 до 19.30,

– ул. 6-7-я Северная с 20.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU