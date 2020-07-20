На видео попал потоп на дороге в центре Омска

20 Июль 2020 2020-07-20T13:30:47+03:00

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Разгул непогоды, о котором накануне предупреждали омичей, на деле оказался коротким ливнем - правда, с грозой и градом. Ожидаемое уже многими снижение температуры воздуха так и не произошло.

Единственные, для кого 15-минутный дождь стал настоящим стихийным бедствием - это коммунальщики. Ведь большинство городских улиц – даже в центре – превратились в реки.

Одну их них очевидцы сняли на улице Циолковского. Пронесшийся по проезжей части внедорожник оставил за собой целый фонтан из брыгз, пены и грязи. Только по счастливой случайности по тротуару в этот момент никто не шел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791501" frameborder="0"></iframe> Потоп на улице Циолковского.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU