На видео попал потоп на дороге в центре Омска
Разгул непогоды, о котором накануне предупреждали омичей, на деле оказался коротким ливнем - правда, с грозой и градом. Ожидаемое уже многими снижение температуры воздуха так и не произошло.
Единственные, для кого 15-минутный дождь стал настоящим стихийным бедствием - это коммунальщики. Ведь большинство городских улиц – даже в центре – превратились в реки.
Одну их них очевидцы сняли на улице Циолковского. Пронесшийся по проезжей части внедорожник оставил за собой целый фонтан из брыгз, пены и грязи. Только по счастливой случайности по тротуару в этот момент никто не шел.
Потоп на улице Циолковского.Видео: "ЧП Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU