В жутком столкновении двух фур погиб дальнобойщик из Омска

20 Июль 2020 2020-07-20T13:11:33+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие с погибшим случилось в Исетском районе Тюменской области. Там столкнулись фуры.

По предварительным данным, 45-летний омич, ехавший на грузовике MAN, не выдержал безопасную дистанцию. На 138-м километре дороги Шадринск–Ялуторовск он не успел затормозить перед стоявшим большегрузом Volvo. Тяжелая машина влетела в заднюю часть фургона.

По информации пресс-службы тюменской ГИБДД, виновник ДТП скончался на месте. 33-летний житель Дагестана, сидевший в Volvo, отделался ушибами. Окончательно причины и обстоятельства аварии будут установлены после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU