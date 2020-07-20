«Пламя под 6 метров»: На видео попал масштабный пожар на свалке в Калачинске

Фото: Виталий Поддубиков

В Омской области в тени держится температура за +36 градусов, а жители Калачинска ко всему прочему задыхаются еще и от густого дыма, который валит с расположенной на окраине этого города свалки. Объект загорается периодически, потушить полностью все слои, которые копились десятилетиями, судя по всему, так до конца и не получилось. Жара только усугубила ситуацию.

Фото: Виталий Поддубиков

Фото: Виталий Поддубиков

Фото: Виталий Поддубиков

– Загорелся полигон в Калачинске. С 12 часов локализация в центре участка, ветром за два часа достигла ограждения. Пламя под 5-6 м, – рассказывает местный депутат Виталий Поддубиков. – На территории сгорел трактор, как пояснил подрядчик. Сотрудники полиции ведут опрос. Только на неделе закончился вопрос рассмотрения ответственности по горению в октябре и теперь снова. Кто так в этом заинтересован? Причем в обязанностях подрядчика в договоре – пожарная безопасность на объекте.