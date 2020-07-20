Появилось видео строительства «Арены Омск» с высоты птичьего полета

20 Июль 2020 2020-07-20T11:02:39+03:00

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Пару недель началось строительство "Арены Омск". Ее возведут для домашних матчей "Авангарда" на прежнем месте. Строительство обойдется в 10 миллиардов рублей - часть средств выделит компания "Газпром", другую - федеральный бюджет.

Появились кадры стройки с высоты птичьего полета. Видео опубликовал ХК "Авангард". На ролике видно, что площадка для строительства усыпана песком. На стройке работает несколько экскаваторов и другая тяжелая техника. На площадке уже появился песчаный тоннель. Новая арена должна вмещать порядка 12 тысяч зрителей. Ее планируется построить к Молодежному чемпионату Мира по хоккею в 2023 году. Это же позволит вернуть в Омск клуб "Авангард".

Стройка «Арены Омск» с высоты птичьего полёта.

ИСТОЧНИК KP.RU