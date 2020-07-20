«Просто море в центре города»: Первый же недолгий дождь затопил улицы Омска

20 Июль 2020 2020-07-20T10:17:22+03:00

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После аномальной жары и долгой засухи в Омске прошел долгожданный дождь. Но с летней прохладой пришла и проблема: первый же непродолжительный ливень буквально за 10 минут затопил улицы города. Причем много воды на дорогах даже в центре. При этом лужи никуда не уходят. На это омичи пожаловались в соцсетях.

- Прошу обратить внимание мэра. Это просто безумие, я по другому не могу это назвать, - сказал автомобилист и выложил видео с затопленной улицы Жукова.

Воды на дороге столько, что она скрывает половину колеса у машин. Ранее главный дорожник Омска Владимир Казимиров неоднократно называл главной проблемой наших магистралей - отсутствие ливневой канализации.

Потоп после дождя в центре Омска.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU