Омичка оказалась женой иностранца, которого никогда в жизни не видела
В Ленинском районном суде рассматривают необычный иск. Там собираются признать недействительным брак омички с 26-летним уроженцем Таджикистана. Как оказалось, союз был фиктивным. Его иностранец заключил за деньги, чтобы после женитьбы получить временное разрешение на проживание в России без учета квоты.
При этом сами муж и жена друг друга ни разу в жизни не видели. За брак таджик заплатил своей супруге 20 тысяч рублей. В прокуратуре посчитали, что фиктивный брак нарушает интересы государства.
- Девушка ранее никогда не встречала «суженого», поскольку он проживал на территории Тюменской области, после чего вернулся на родину, - рассказали в прокуратуре Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU