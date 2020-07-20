2020-07-20T09:22:06+03:00
Происшествия

«Из воды вылез водолаз и попросил убрать детей»: Из озера в парке 30-летия ВЛКСМ вытащили тело утонувшего омича

В Омской области с начала сезона утонуло уже более 50 человек
Станислав МУХИН
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Мужчину вытащили на берег водолазы.Мужчину вытащили на берег водолазы.Фото: ВКонтакте
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В Омской области из-за аномальной жары люди спасаются у водоемов. И это нередко заканчивается трагедией. С начала сезона в регионе утонуло уже более 50 человек. Последние два случая произошли на выходных. На Иртыше в районе старой лодочной станции утонул мужчина.

А вторая трагедия произошла на водоеме в сквере 30-летия ВЛКСМ. Мужчина заплыл на середину и вдруг стал тонуть. Очевидцами беды стали несколько человек. Отдыхающие бросились на помощь, но спасти омича не смогли. По словам свидетелей, утонувшему было 20 лет, он работал электромонтером на одном из предприятий.

- Заплыл на середину озера, не выдержало дыхание или не хватило сил. Кричал, что тонет, звал на помощь, двое парней поплыли к нему, не успели на пару минут. Парень ушел на дно. Парня вытащили с воды, за ним приехала мама, - рассказали в соцсетях очевидцы.

По их словам, приехавшие водолазы попросили убрать детей с берега.

- Водолаз вышел на берег. Собравшихся попросили убрать детей. Очень страшно понимать, что кто-то умер, - рассказал другой очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Из воды вылез водолаз и попросил убрать детей»: Из озера в парке 30-летия ВЛКСМ вытащили тело утонувшего омича
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