2020-07-20T08:58:54+03:00
Общество

«Без спины осталась»: омичка пожаловалась на жуткую кровать в роддоме

Женщина показала, что ей приходилось лежать практически на железной решетке
Анна МИКУЛА
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Фото: «Ревизорро Омск»Фото: «Ревизорро Омск»Фото: vk.com
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Омичка, которая попала в роддом № 1, пожаловалась в паблике «Ревизорро Омск» на крайне неудобную кровать, на которой ей пришлось лежать. Женщина выложила фото, на которых видно, что сначала ее положили практически на голую решетку. Когда она пожаловалась, ей принесли два матраса, но ситуацию это в корне не изменило.

– Вышла я оттуда без спины! – рассказывает автор поста. – Ну как так можно, скажите? Там лежат женщины, которые готовятся к родам, у которых и так непростой путь впереди, почему они должны, лежа на этих кроватях, убивать свои спины?! Положили два матраса: якобы, вот смотрите – мы заботимся о вас. А на них лежишь как на доске. РЖД и то уже приобрели матрасы, легкие и мягкие, почему в обновленном роддоме такой ужас. Поспал бы на этих койках тот, кто решил оставить это так.

Фото: «Ревизорро Омск» Фото: vk.com

Фото: «Ревизорро Омск»Фото: vk.com

Фото: «Ревизорро Омск» Фото: vk.com

Фото: «Ревизорро Омск»Фото: vk.com

Другие омички пишут в комментариях, что такая же ситуация с кроватями в роддоме № 6, при этом такие матрасы там уже долгое время.

Еще одна женщина поделилась таким кровати в роддоме № 8.

Фото: «Ревизорро Омск» Фото: vk.com

Фото: «Ревизорро Омск»Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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