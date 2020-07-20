«Без спины осталась»: омичка пожаловалась на жуткую кровать в роддоме

20 Июль 2020 2020-07-20T08:58:54+03:00

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Омичка, которая попала в роддом № 1, пожаловалась в паблике «Ревизорро Омск» на крайне неудобную кровать, на которой ей пришлось лежать. Женщина выложила фото, на которых видно, что сначала ее положили практически на голую решетку. Когда она пожаловалась, ей принесли два матраса, но ситуацию это в корне не изменило.

– Вышла я оттуда без спины! – рассказывает автор поста. – Ну как так можно, скажите? Там лежат женщины, которые готовятся к родам, у которых и так непростой путь впереди, почему они должны, лежа на этих кроватях, убивать свои спины?! Положили два матраса: якобы, вот смотрите – мы заботимся о вас. А на них лежишь как на доске. РЖД и то уже приобрели матрасы, легкие и мягкие, почему в обновленном роддоме такой ужас. Поспал бы на этих койках тот, кто решил оставить это так.

Другие омички пишут в комментариях, что такая же ситуация с кроватями в роддоме № 6, при этом такие матрасы там уже долгое время.

Еще одна женщина поделилась таким кровати в роддоме № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU