Омич освободился из колонии, где сидел за убийство, напал на прохожего с кирпичом

20 Июль 2020 2020-07-20T08:16:36+03:00

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На 40-летнего омича, шедшего по улице, кто-то внезапно напал. Мужчину сильно ударили по голове кирпичом. Придя в себя, он понял, что у него забрали сотовый. Потерпевший обратился в полицию.

Все произошло настолько неожиданно, что он даже не запомнил приметы нападавшего. Но на месте оказались очевидцы, которые хорошо запомнили отморозка и смогли точно его описать.

– Информация о нападавшем была передана всем наружным службам полиции, а через час подозреваемого доставили в дежурную часть, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – 48-летний задержанный пояснил, что освободился год назад из колонии, где отбывал наказание за убийство. Имущество потерпевшего было обнаружено при его личном досмотре. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкцией предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU