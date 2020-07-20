В Омске женщина-водитель, выезжая с заправки, влетела в фуру и перевернула ее

20 Июль 2020 2020-07-20T07:55:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупное ДТП случилось недалеко от АЗС на улице Гашека. 34-летняя водитель на «Хендай Солярис», выезжая с заправки не заметила грузовик в прицепом и въехала в него. От удара фургон завалился на бок и зацепил еще одну легковушку – «Киа», за рулем которой сидела 36-летняя женщина.

– В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай», а также водитель автомобиля «Газель» доставлены в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

Фото: Госавтоинспекция по Омской областиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU