2020-07-20T07:23:12+03:00
Общество

В Омске в жару более 10 улиц останутся без воды

На участке, где это произойдет, будут ремонтировать коммуникации [список домов]
Анна МИКУЛА
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Под отключение попадают как жилые дома, так и административные здания.Под отключение попадают как жилые дома, так и административные здания.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Из-за планового ремонта во вторник, 21 июля, более чем на 10 улицах Центрального округа с 11.00 до 19.00.

В пресс-службе Омскводоканала уточнили, что на этом участке будут менять пожарный гидрант для обеспечения надежного водоснабжения.

Под отключение попадают как жилые дома, так и административные здания:

– ул. Арктическая, д. 47;

– ул. Гусарова, д. 123;

– ул. 8-я Ремесленная, д. 17а;

– ул. 6-я Ремесленная, д. 13;

– проезд Гусарова, д. 119, д. 121;

– ул. Чернышевского, д. 21, д. 23, д. 25, д. 84, д. 84/1, 82 (детский сад № 185);

– ул. 5-я Северная, д. 198;

– ул. Госпитальная, д. 81а;

– ул. 2-я, 3-я Ремесленная (от ул. Гусарова до ул. Чернышевского);

– ул. 8-я, 9-я, 10-я, 11-я Ремесленная (от ул. Арктическая до ул. Чернышевского);

– ВРК по ул. Госпитальная – ул. 1-я, 3-я, 6-я, 9-я,10-я Ремесленная;

– ВРК по ул. Арктическая – ул. 8-я Ремесленная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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