Омичей снова предупредили о ливне с градом и сильным ветром

20 Июль 2020 2020-07-20T07:04:10+03:00

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Синоптики уже несколько дней грозят омичам ливнями и снижением температуры на улице. Но минувшей ночью в городе прошла лишь небольшая гроза, утром вновь сменившаяся сильной жарой. Однако разгул стихии все-таки ожидается сегодня, 20 июля.

По данным Обь-Иртышского УГМС, днем в понедельник и в ночь на вторник местами по Омской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра 18 до 23 м/с. Местных жителей просят соблюдать правила безопасного поведения.

– При сильном дожде, грозе, ливне и выпадении осадков в виде града по возможности оставайтесь в помещении. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра! – рекомендуют в региональном ГУ МЧС. – Откажитесь от прогулок по лесу, выходу к водоемам и плавания на маломерных судах. Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и слабозакрепленными конструкциями. Необходимо исключить парковку транспортных средств вблизи зданий, строений, насаждений. Во время грозы нельзя прятаться под отдельно стоящим деревом, а также не стоит разговаривать по мобильному телефону.

В случае ЧП необходимо звонить по т. 101.

ИСТОЧНИК KP.RU