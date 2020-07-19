В Омской области из-за химикатов на пасеке умерли тысячи пчел

19 Июль 2020 2020-07-19T13:27:51+03:00

Об этом рассказал один из пчеловодов

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Тревожную историю рассказал один из омских пчеловодов. По его словам, в один из дней он обнаружил, что на его частной пасеки внезапно умерли тысячи насекомых. Точная причина массовой гибели пчел неизвестна, однако сибиряк предполагает, что причина в обработке полей ядовитыми химикатами. Кто-то из аграриев не соблюдал их концентрацию.

- Каждое утро сотни тысяч пчел летели дружно собирать мед, если бы вы знали, что это за поистине умные существа. У каждой семьи есть свой характер одни злые другие добрые, кто-то бунтует иной раз все как у людей. Но сегодня утром я увидел горы мертвых пчел на пасеке, - рассказал пчеловод в соцсетях.

Он уверяет, что никто его не предупреждал об обработке. То есть пасечнику не дали шанс избежать этой беды.

- Я очень скучаю по тому пчелином гулу по утрам, кажется, что все сон, но это не так, - сокрушается омич.

Добавим, что ситуация массовой гибели пчел в Омской области происходит не впервые. Ранее о подобных случаях уже рассказывали другие пасечники.

ИСТОЧНИК KP.RU