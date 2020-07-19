2020-07-19T12:39:50+03:00
Происшествия

В Омской области засняли на фото необычное природное явление

Омичи гадают, что это было [фото]
Станислав МУХИН
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Очевидцы засняли необычный столб из облаков.Очевидцы засняли необычный столб из облаков.Фото: ВКонтакте
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Свидетелем необычного природного явления стал один из жителей Муромцево. Сибиряк ехал по трассе на своей машине, когда в окно заметил столб из облаков. Он был похож на воронку, которая бывает при смерче. Фотографию необычного природного явления омич выложил в соцсети.

Сибиряки гадают, что это было и как называется природное явление. Одни уверены, что оно очень редкое. Другие же считают, что это просто был небольшой смерч, который не представлял для людей особой опасности. В любом случае, столб в виде воронки вызвал интерес у омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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