2020-07-19T07:45:59+03:00
Общество

Названа дата оперштаба, на котором обсудят открытие бассейнов и кинотеатров в Омске

А многие считают, что режим изоляции наоборот могут лишь ужесточить
Станислав МУХИН
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Бассейны пока закрыты.Бассейны пока закрыты.Фото: ВКонтакте
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Стала известна дата следующего заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Оно состоится 20 июля в понедельник. На нем будет обсуждаться снятие дополнительных ограничений. Омичи предполагают, что в региональном правительстве могут разрешить работу кинотеатров и бассейнов, а также стационарных ресторанов и кафе. Сейчас, напомним, основные ограничения действуют до 21 июля.

Однако многие эксперты предполагают, что на заседании оперштаба речь может идти и об ужесточении режима самоизоляции. Возможно, какие-то учреждения закроют. В последние дни в Омской области идет резкий прирост числа заразившихся коронавирусом. Каждые сутки фиксируется более 100 случаев COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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