В Омске появилось видео драки девушек на парковке
Жильцы одного из домов стали очевидцами необычной драки. Видео конфликта появилось в социальных сетях. На кадрах машина стоит на парковке у дома. В ней происходит какая-то возня. Вдруг из салона машины мужчина вытаскивает омичку. Она падает на асфальт, следом за ней из иномарки вылетает соперница. Она бросается на девушку и начинает бить, прекратить драку пытаются мужчины. Но все тщетно.
Женщины начинают бой, в ходу идут руки, ноги и, конечно, ногти. В какой-то момент одной из омичек удается прием: она хватает оппонентку за волосы и валит на землю. На поверженную девушку обрушивается град ударов. За всем наблюдают изумленные прохожие и мужчины, бездарно пытавшиеся разнять дерущихся.
На этом видео заканчивается. Из-за чего произошел конфликт, непонятно. О состоянии вспыльчивых омичек ничего не сообщается.
Драка девушек в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU