В Омске появилось видео драки девушек на парковке

19 Июль 2020 2020-07-19T07:33:15+03:00

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Жильцы одного из домов стали очевидцами необычной драки. Видео конфликта появилось в социальных сетях. На кадрах машина стоит на парковке у дома. В ней происходит какая-то возня. Вдруг из салона машины мужчина вытаскивает омичку. Она падает на асфальт, следом за ней из иномарки вылетает соперница. Она бросается на девушку и начинает бить, прекратить драку пытаются мужчины. Но все тщетно.

Женщины начинают бой, в ходу идут руки, ноги и, конечно, ногти. В какой-то момент одной из омичек удается прием: она хватает оппонентку за волосы и валит на землю. На поверженную девушку обрушивается град ударов. За всем наблюдают изумленные прохожие и мужчины, бездарно пытавшиеся разнять дерущихся.

На этом видео заканчивается. Из-за чего произошел конфликт, непонятно. О состоянии вспыльчивых омичек ничего не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791304" frameborder="0"></iframe> Драка девушек в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU