2020-07-19T07:00:07+03:00
Общество

Омичи устроили спор по поводу идеи перекрывать Любинский проспект в выходные

Станислав МУХИН
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Любинский проспект одно из главных мест для отдыхающих в Омске.Любинский проспект одно из главных мест для отдыхающих в Омске.Фото: пресс-служба администрации города Омска
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Любинский проспект - главная улица для гуляний в Омске. Каждые выходные она притягивает тысячи жителей. Идея перекрывать улицу не только по большим праздникам, но и по выходным не нова. Это обсуждается уже несколько лет. В очередной раз дебаты по этому вопросу омичи устроили в соцсетях. Мнения были разные.

- Я положительно отношусь к предложению. Люди смогут гулять везде, на пробках это никак не скажется - дороги в субботу и воскресенье пустые, - написала сибирячка.

Но нашлись и те, кто не согласен.

- Если перекрыть там движение, все вообще будут ходить где попало и устроят там свинарник. Там и так горы мусора по выходным, - написал другой омич.

Некоторые жители вообще не поняли сути вопроса:

- А зачем вам гулять по дороге? Вам места мало?

Так или иначе, но решение должны принять и власти. А они этот вопрос пока поднимать не собираются, судя по всему. Важно услышать и позицию ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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