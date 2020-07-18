2020-07-18T12:12:00+03:00
Общество

В одном из районов Омской области ввели режим ЧС из-за нехватки воды

Жители уже неделю сидят без воды
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жители сразу нескольких сел в Исилькульском районе сидят уже неделю без холодной воды. Сначала она пропала в домах, позже люди не смогли набрать ее и в колонках. Там тоже перестала литься вода. В итоге по этой причине власти района ввели в районе режим ЧС.

Как рассказали местные жители в соцсетях, местный Любино-Исилькульский водопровод не справляется с подачей воды. Там опустели резервуары. В итоге люди сидят ни с чем. Власти организовали платный подвоз воды.

- В связи с установившимися аномальными погодными условиями, график подачи воды в Исилькульском районе: г.Исилькуль, ст. Кухарево, с. Маргенау, д. Ивановка, д. Николай-Поль, д. Пучково, д. Гофнунгсталь, п. Боевой, п. Южный, с. Солнцевка, д. Петровка, д. Водяное: с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 13:00, с 18:00 до 22:00, - говорится в официальном сообщении на сайте администрации Исилькульского района.

Однако жители утверждают, что этот график не соблюдается. Машин с водой попросту не хватает на всех.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В одном из районов Омской области ввели режим ЧС из-за нехватки воды
В Омске на озере утонул еще один сибиряк
Росгвардейцы помогли омичу, находившемуся в Дагестане 5 лет в плену, вернуться домой
В Омске рядом с храмом на Тарской хотят построить 16-этажку - епархия против
На месте стройки ковидного госпиталя Минобороны в Омске нашли древний гроб с костями
Омичей предупредили об ухудшении погоды
Омич напился, отмечая покупку ВАЗа, а потом поехал кататься по городу
Стало известно, как в Омске будут перекрывать Ленинградский мост на 10 дней
В Омске двое детей поехали без разрешения кататься на автобусе и потерялись на ночь глядя
Омичка забрала из приюта «модного» той-терьера, прельстившись, что его отдали бесплатно, а потом вернула обратно
Шоу «Дом-2» на ТНТ объявляет кастинг на роль ведущего
В «Росводоканал Омск» зафиксировали увеличение расхода воды