В одном из районов Омской области ввели режим ЧС из-за нехватки воды

18 Июль 2020 2020-07-18T12:12:00+03:00

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Жители сразу нескольких сел в Исилькульском районе сидят уже неделю без холодной воды. Сначала она пропала в домах, позже люди не смогли набрать ее и в колонках. Там тоже перестала литься вода. В итоге по этой причине власти района ввели в районе режим ЧС.

Как рассказали местные жители в соцсетях, местный Любино-Исилькульский водопровод не справляется с подачей воды. Там опустели резервуары. В итоге люди сидят ни с чем. Власти организовали платный подвоз воды.

- В связи с установившимися аномальными погодными условиями, график подачи воды в Исилькульском районе: г.Исилькуль, ст. Кухарево, с. Маргенау, д. Ивановка, д. Николай-Поль, д. Пучково, д. Гофнунгсталь, п. Боевой, п. Южный, с. Солнцевка, д. Петровка, д. Водяное: с 06:00 до 10:00, с 12:00 до 13:00, с 18:00 до 22:00, - говорится в официальном сообщении на сайте администрации Исилькульского района.

Однако жители утверждают, что этот график не соблюдается. Машин с водой попросту не хватает на всех.

ИСТОЧНИК KP.RU