2020-07-18T12:00:05+03:00
Общество

В Омске на озере утонул еще один сибиряк

Число жертв от воды уже достигло с начала сезона 50 человек
Станислав МУХИН
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Делом, вероятно, займется следком.Делом, вероятно, займется следком.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Очередная трагедия на воде произошла в Омске. На озере Чередовое в Ленинском округе отдыхали сразу несколько компаний. Среди них был и 28-летний мужчина. Омич зашел в воду и больше его никто не видел. Через несколько минут тело пропавшего нашли в воде. Он был уже мертв - сибиряк утонул. По какой причине, выяснит следствие.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, тело утонувшего уже достали из воды и отправили на экспертизу. С начала этого сезона в Омской области утонуло уже около 50 человек. В администрации города и полиции уже предупредили: сибиряков, которые купаются в неположенных, местах будут наказывать рублем. Штраф составляет до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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