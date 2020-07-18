В Омске на озере утонул еще один сибиряк

18 Июль 2020 2020-07-18T12:00:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Очередная трагедия на воде произошла в Омске. На озере Чередовое в Ленинском округе отдыхали сразу несколько компаний. Среди них был и 28-летний мужчина. Омич зашел в воду и больше его никто не видел. Через несколько минут тело пропавшего нашли в воде. Он был уже мертв - сибиряк утонул. По какой причине, выяснит следствие.

Как рассказали в пресс-службе омской полиции, тело утонувшего уже достали из воды и отправили на экспертизу. С начала этого сезона в Омской области утонуло уже около 50 человек. В администрации города и полиции уже предупредили: сибиряков, которые купаются в неположенных, местах будут наказывать рублем. Штраф составляет до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU