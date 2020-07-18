Росгвардейцы помогли омичу, находившемуся в Дагестане 5 лет в плену, вернуться домой

18 Июль 2020 2020-07-18T11:53:08+03:00

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В непростую ситуацию попал житель Омска. Пять лет назад он попал в Дагестан. Сейчас выясняется, как он там оказался. В итоге в городе Кизляр мужчина провел непростые 5 лет. На него на одной из улиц Кизляра наткнулся руководитель историко-патриотического движения «Бессмертный полк» по Республике Дагестан Эльдар Кадиев. Омич был в неприглядном виде, поэтому Кадиев стал распрашивать, что случилось.

В итоге оказалось, что по Дагестану омич скитается уже 5 лет. Все это время он работал у разных людей за копейки. Они удерживали его силой. В итоге мужчину передали сотрудникам Росгвардии, которые и купили ему билет до родного города. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по республике Дагестан, к самолету мужчину сопровождали сотрудники ОМОН. Сейчас он уже вернулся в родной Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU