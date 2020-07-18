2020-07-18T07:26:19+03:00
Общество

В Омске рядом с храмом на Тарской хотят построить 16-этажку - епархия против

Священнослужители считают, что старый собор не выдержит стройку по соседству и развалится
Станислав МУХИН
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К проблеме собираются подключить Минкульт, но в епархии заявили, что продолжат отстаивать свою точку зрения.К проблеме собираются подключить Минкульт, но в епархии заявили, что продолжат отстаивать свою точку зрения.Фото: ВКонтакте
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О планах построить дом высотой от 5 до 8 этажей рядом с Крестовоздвиженским храмом стало известно на публичных слушаниях. Но больше всего насторожило священнослужителей, что одна из частей дома будет составлять 16 этажей.

Омская епархия выступила категорически против. Там считают, что многоэтажка перекроет вид на храм. Более того, он может не выдержать вибрации от забоя свай по соседству. Священнослужители считают: церковь просто развалится.

- Со стороны Омской епархии мы категорически возражаем, чтобы здесь строилось многоэтажное здание, - приводит слова настоятеля Крестовоздвиженского храма протоиерея Олега Цветкова "Омскрегион". - При строительстве высотки храм будет полностью перекрыт, его не будет видно с этой стороны. А во-вторых, когда будет вестись строительство и забиваться сваи, храм наш просто развалится, он не выдержит колебаний земли.

Точку в этом споре ставить рано. К проблеме собираются подключить Минкульт. Но в епархии заявили, что продолжат отстаивать свою точку зрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Омске рядом с храмом на Тарской хотят построить 16-этажку - епархия против
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