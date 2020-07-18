2020-07-18T07:14:56+03:00
Общество

На месте стройки ковидного госпиталя Минобороны в Омске нашли древний гроб с костями

Краеведы считают, что здание построили на кладбище с останками первых жителей города [фото]
Станислав МУХИН
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Под местом стройки нашли гроб с костями.Под местом стройки нашли гроб с костями.Фото: ВКонтакте
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Омские краеведы рассказали подробности о госпитале минобороны. Оказывается, во время строительства на его месте были найдены древние захоронения - гроб с останками. Об этом историки Омска рассказывают, ссылаясь на опубликованные документы министерством культуры. Краеведы считают, что в этом месте находилось старое кладбище первых жителей Омска.

- Среди находок археологов — фрагменты керамики и культурный слой бронзового века, но на стенках строительных раскрытие обнаружилось другое — следы погребений. Специалисты отнесли их к православной традиции, - говорят краеведы. - Следы разрушенных погребений зафиксированы также на стенке строительной траншеи под коммуникации, уже проложенной к тому времени параллельно строящемуся зданию. Эти объекты убедительно свидетельствуют о бытовании на территории обследования городского кладбища, связанного с госпиталем.

Они собираются добиваться исследования этого места. Историки уверены: дальнейшие строительные работы на этом участке приведут к уничтожению культурного слоя памятников археологии. Добавим, что омские археологи намерены бороться за восстановление памятника культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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