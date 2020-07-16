2020-07-16T10:48:44+03:00
Общество

«Приходил на работу нетрезвым»: Министр Солдатова объяснила причину массовых увольнений главврачей

За последние месяцы сменились 6 руководителей больниц в Омской области
Станислав МУХИН
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Ирина Солдатова объяснила массовые увольнения главврачей.Ирина Солдатова объяснила массовые увольнения главврачей.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Сразу несколько главных врачей за последнее время потеряли свои посты. С приходом к руководству минздравом Ирины Солдатовой в омских больницах полетели головы. Главные врачи начали терять свои места один за другим. На этом фоне пошли разговоры о слишком резкой кадровой политики нового министра.

Уходы главврачей прокомментировала Ирина Солдатова. По ее словам, не всегда она была инициатором увольнений. Но были и вопиющие ситуации.

- Все решения об увольнениях были приняты по обоюдному согласию. Есть врачи, которые не совсем ответственно выполняют свою работу, есть врачи, которые нарушают дисциплину. Были случаи, когда былзафиксирован приход главврача на рабочее место в нетрезвом виде, - сообщила министр в эфире «12 канала». - Есть у нас и врачи, которые не хотят переформатироваться, развивать отрасль. Если он не ориентируется в цифрах, не знает, сколько у него коек, почему такой высокий уровень летальности, не предпринимает никаких действий при неоднократных предложениях по развитию учреждения, то встает вопрос — как работать дальше?

По словам, Ирины Солдатовой иногда врачи решают уйти из государственной в частную медицину. И спрогнозировала уход еще одного руководителя больницы из-за переезда его семьи в другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Приходил на работу нетрезвым»: Министр Солдатова объяснила причину массовых увольнений главврачей
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