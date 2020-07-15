В Омске в ДТП у «Цирка» пострадали три человека
Крупная авария произошла в самом центре Омска. Около Цирка столкнулись сразу 2 маршрутки и легковушка. Как рассказали в омской Госавтоинспекции, 41-летний водитель маршрутки №409 (ДСК-2 – ул. Труда) слишком близко подъехал к пассажирскому микроавтобусу, который ехал по маршруту № 68 (МСЧ-9 – СНТ «Заря-2»). В итоге машины столкнулись, зацепив еще и иномарку "Фольксваген". В обеих маршрутках был полный салон пассажиров. В итоге пострадали три человека: две омички и маленький ребенок.
- В результате ДТП пассажиры автобуса «Ивеко» – 31-летняя женщина, 2-летняя и новорожденная девочки доставлены в больницу, – уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции.
По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU